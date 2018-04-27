Средний класс вернулся к осторожному докризисному оптимизму
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Настроение городского среднего класса России в I квартале 2018 г. улучшилось и почти вернулось к докризисным показателям середины 2014 г. Горожане стали активнее покупать и планировать более серьезные траты в ближайшей и среднесрочной перспективе. На потребительские ожидания положительно повлияла стабилизация экономики, рост доходов у одних групп населения и прекращение их падения у других. Но эта в общем оптимистическая ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы, когда средний класс ощутит на себе последствия введенных в начале апреля (т. е. за пределами анализируемого периода) американских санкций, – и измениться значительно, если они будут подкреплены новыми ограничениями и ответными российскими действиями.
Сбербанк опубликовал очередной индекс потребительского доверия «Иванов», рассчитываемый на основе опроса 2300 жителей 164 городов России с населением свыше 100 000 человек. Авторы рейтинга сравнивают I квартал текущего года с предыдущим, но более представительную картину дает сравнение с тем же периодом прежних лет.
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