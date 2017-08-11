От редакции
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: От редакции: Как стать левым

Есть ли в России место новым левым

Здесь все хотят перераспределять доходы

Ближайшие шаги Сергея Удальцова и реакция общества и власти покажут, насколько велик запрос на новых левых и каковы их политические перспективы.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, освободившийся из заключения по приговору за организацию массовых беспорядков в мае 2012 г., дал пресс-конференцию, на которой заявил о больших перспективах левого движения, призвал к объединению отечественных левых сил на предстоящих выборах и критиковал Алексея Навального.

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