Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: От редакции: Как стать левым
Есть ли в России место новым левым
Здесь все хотят перераспределять доходы
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Ближайшие шаги Сергея Удальцова и реакция общества и власти покажут, насколько велик запрос на новых левых и каковы их политические перспективы.
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, освободившийся из заключения по приговору за организацию массовых беспорядков в мае 2012 г., дал пресс-конференцию, на которой заявил о больших перспективах левого движения, призвал к объединению отечественных левых сил на предстоящих выборах и критиковал Алексея Навального.
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