Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: Доходы не растут уже 5 лет
Доходы населения рискуют оказаться в минусе пятый год подряд
Эксперты не видят предпосылок для их заметного роста и в 2019–2020 годах
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Эксперты не видят предпосылок для роста доходов россиян в ближайшие два года
Евгений Разумный / Ведомости
В ноябре реальные доходы россиян упали на 2,9% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат. Статистическая служба пересмотрела данные о росте доходов в 2017 г., поэтому в годовом сравнении данные этого года тоже изменились – по новой оценке Росстата, в августе и сентябре реальные доходы упали на 1,6 и 3,2% соответственно, а в октябре незначительно выросли – на 0,3%.
После пересмотра реальные доходы населения в 2017 г. снизились не так сильно, как оценивалось ранее, – на 1,2, а не 1,7%. Но на этом фоне ухудшились за этот год: за январь – ноябрь доходы сократились на 0,1% с учетом выплаты пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г.
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