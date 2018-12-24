Экономика / Правила

ЦБ пытается избежать повторения кризиса на рынке потребительских кредитов

С 1 апреля требования к банкам по выдаче таких ссуд будут ужесточены
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ЦБ не удается остановить рост потребительских займов – долговая нагрузка может превысить пик 2014 г. Чтобы избежать перегрева рынка, регулятор с 1 апреля ужесточит требования к банкам по таким ссудам

Долги россиян по необеспеченным потребительским кредитам растут слишком быстро, несмотря на сентябрьское ужесточение требований к их выдаче, признает ЦБ. Поэтому в пятницу регулятор заявил, что с 1 апреля 2019 г. еще на 30 п. п. повышает надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%. При расчете нормативов достаточности капитала банкам придется учитывать эти кредиты с коэффициентом от 150 до 230% в зависимости от ставки вместо нынешних 120-200%. Чем выше коэффициент, тем ниже достаточность капитала.

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