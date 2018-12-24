ЦБ пытается избежать повторения кризиса на рынке потребительских кредитов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ЦБ получает новые сигналы о рисках на рынке потребительского кредитования Ярослав Чингаев для Ведомостей

ЦБ не удается остановить рост потребительских займов – долговая нагрузка может превысить пик 2014 г. Чтобы избежать перегрева рынка, регулятор с 1 апреля ужесточит требования к банкам по таким ссудам

Долги россиян по необеспеченным потребительским кредитам растут слишком быстро, несмотря на сентябрьское ужесточение требований к их выдаче, признает ЦБ. Поэтому в пятницу регулятор заявил, что с 1 апреля 2019 г. еще на 30 п. п. повышает надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%. При расчете нормативов достаточности капитала банкам придется учитывать эти кредиты с коэффициентом от 150 до 230% в зависимости от ставки вместо нынешних 120-200%. Чем выше коэффициент, тем ниже достаточность капитала.