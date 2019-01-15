Рынок инфраструктурных концессий превысил 500 млрд рублей

Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: Концессии прибывают по железной дороге

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Наиболее значительные инвестиции – в строительство железных дорог Максим Стулов / Ведомости

Рекордные 515 млрд руб. – такова стоимость проектов, по которым в прошлом году были подписаны концессионные соглашения с инвесторами, подсчитала инвесткомпания InfraOne, по сравнению с 2017 г. сумма увеличилась в 2,4 раза – с 219 млрд руб. Всего за 12 лет государство подписало около 300 концессионных соглашений на 1,4 трлн руб., сказала аналитик InfraOne Александра Галактионова. Таким образом, в прошлом году рынок концессий увеличился более чем на 50%.

Оценка Национального центра ГЧП еще выше – он насчитал соглашений в прошлом году на 525 млрд руб. Учитывалось большее число проектов в ЖКХ и социальной сфере, рассказывает исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко.