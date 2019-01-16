Вице-премьеры и губернаторы обсудили готовность регионов к экономическому прорыву

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Отношение долга регионов к их налоговым доходам снизилось до 27% с 30-35% в предыдущие годы, сообщил Силуанов Сергей Бобылев/ТАСС

«Давайте говорить не о деньгах», — предложил вице-премьерам и губернаторам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, открывая дискуссию Гайдаровского форума «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект». Важно понять, готовы ли регионы к выполнению задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина, за что отвечают они, а за что — федерация, почувствует ли население изменения в своей жизни уже в 2019 г., перечислил депутат. Приглашенному к дискуссии первому вице-премьеру Антону Силуанову он предложил сразу же сократить трансферт или устроить иные «серьезные неприятности» любому из присутствующих губернаторов, кто попросит у него дополнительных денег.

Готовы ли регионы к новому указу Путина

60% задач из президентского указа предстоит выполнять регионам, отметил Силуанов. Сейчас, в отличие от предыдущей «шестилетки», правительство выстраивает вертикальную систему управления президентскими задачами: есть национальные проекты, в состав которых входят федеральные проекты, взаимосвязанные, в свою очередь, с региональными, описал он отличия. Кроме того, теперь правительство понимает, что возлагать на регионы новые обязательства нельзя, поэтому их доля в дополнительном финансировании национальных проектов — 5% и даже меньше, остальное дает федерация. Главная задача регионов — грамотно организовать выполнение поставленных задач. Но в их правительствах, по мнению первого вице-премьера, не всегда есть способные на это специалисты.