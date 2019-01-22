Россияне могут получить налоговые вычеты за занятия спортом
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Люди, занимающиеся спортом, с 2020 г. смогут получать налоговый вычет по НДФЛ. Уведомление о начале подготовки такого проекта опубликовал Минфин. Ввести налоговые вычеты на такие расходы людей в июле 2018 г. поручал президент Владимир Путин.
Сейчас люди могут получить вычет за платное обучение (свое или ближайших родственников), платное лечение, добровольное страхование, покупку лекарств. И только за такие расходы до 120 000 руб. за год (кроме дорогостоящего лечения). Таким же будет лимит и для вычета за расходы на спорт, уточняет представитель Минфина, это не новый вычет, а дополнительный вид расходов. По каким именно услугам можно будет получить налоговый вычет, определит Минспорт.
Механизм должен быть таким же, как для льготы по расходам на образование или медицину, писали в феврале 2018 г. эксперты Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики, чтобы было достаточно подтвердить расходы на абонемент на себя или ребенка. И 13% с этой суммы (максимум – 15 600 руб.) вернуть в конце года и после сдачи налоговой декларации, объясняет партнер Taxology Алексей Артюх.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}