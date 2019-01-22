Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Льгота не сдвинет с дивана

Россияне могут получить налоговые вычеты за занятия спортом

Их максимальная сумма может превысить 15 000 рублей
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Люди, занимающиеся спортом, с 2020 г. смогут получать налоговый вычет по НДФЛ. Уведомление о начале подготовки такого проекта опубликовал Минфин. Ввести налоговые вычеты на такие расходы людей в июле 2018 г. поручал президент Владимир Путин.

Сейчас люди могут получить вычет за платное обучение (свое или ближайших родственников), платное лечение, добровольное страхование, покупку лекарств. И только за такие расходы до 120 000 руб. за год (кроме дорогостоящего лечения). Таким же будет лимит и для вычета за расходы на спорт, уточняет представитель Минфина, это не новый вычет, а дополнительный вид расходов. По каким именно услугам можно будет получить налоговый вычет, определит Минспорт.

Механизм должен быть таким же, как для льготы по расходам на образование или медицину, писали в феврале 2018 г. эксперты Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики, чтобы было достаточно подтвердить расходы на абонемент на себя или ребенка. И 13% с этой суммы (максимум – 15 600 руб.) вернуть в конце года и после сдачи налоговой декларации, объясняет партнер Taxology Алексей Артюх.

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Комментарии
Naissaar
10:26 23.01.2019
У меня годовой абонемент стоит порядка 25 000 руб. Из-за 3 тыс. я, видимо, подавать декларацию не буду.
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