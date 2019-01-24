Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: На биржу можно без спроса

Компании нашли лазейку в законах, регулирующих IPO

Они смогут провести размещение без одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам
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Шатдаун, или частичная приостановка работы правительства США, уже месяц мешает компаниям, желающим провести первичное публичное размещение акций (IPO). Тысячи сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в декабре ушли в неоплачиваемый отпуск, без них ее работа парализована.

Обычно SEC, прежде чем допустить компанию к IPO, месяцами пристально изучает ее финансовое состояние, взвешивает ее риски и задает каверзные вопросы. После чего компания подает окончательную заявку на IPO с количеством и ценой акций для размещения и ждет одобрения SEC.

Закон о ценных бумагах, принятый в 1933 г., предусматривает, что заявка автоматически может быть одобрена спустя 20 дней после подачи, пишет Financial Times (FT), – нужно только сообщить об этом в самой заявке.

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