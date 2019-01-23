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Сенат США нашел вариант выхода из шатдауна

Лидеры демократов и республиканцев в сенате США согласовали вариант выхода страны из частичной приостановки работы правительства («шатдауна»). Суть совместного плана состоит в раздельном рассмотрении предложения президента США Дональда Трампа о выделении $5,7 млрд на пограничную стену с Мексикой и законопроекта о выделении средств на работу федерального правительства до 8 февраля, пишет The New York Times.

Предложение представили лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер. У него немного шансов набрать необходимые 60 голосов во время голосования в пятницу 24 января, признает газета. «Однако оно способно открыть путь к переговорам по двустороннему компромиссу. Учитывая, что шатдаун длится пятую неделю, и 800 000 федеральных служащих в пятницу могут не получить деньги во второй раз, обе партии испытывают нарастающее давление», — отмечает NYT.

Пока «на столе» остается сделанное в субботу предложение Трампа, которое президент США преподнес как устраивающее обе партии. Однако у него нет шансов после того, как накануне несколько чиновников Белого дома признались, что включили в документ принципиально отвергаемые демократами пункты, указывает газета. Речь идет об ужесточении условий предоставления убежища в США новым мигрантам, в том числе несовершеннолетним.

Часть государственных учреждений США не работают с 22 декабря. Причиной стали разногласия Трампа и конгресса о федеральном бюджете. Президент США настаивает на включении в него расходов на пограничную стену, которая по его идее защитит США от незаконных мигрантов.

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