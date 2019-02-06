Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Докапитализация амнистии

Кто сможет воспользоваться продленной амнистией капитала

Ее условия ужесточились, но бизнес все равно доволен
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Власти не перестают искать способы вернуть капитал в Россию и заинтересовать бизнес в регистрации в российских офшорах – специальных административных районах (САР) на островах Русский на Дальнем Востоке или Октябрьский в Калининграде. На этот раз они предложили продлить уже вторую амнистию капитала на год, до марта 2020 г., но только для тех, кто переведет капитал в Россию или зарегистрирует бизнес в САРах. А те, кто захочет в этом году стать налоговым резидентом России, смогут не платить 13% налога на доходы физических лиц с контролируемых иностранных компаний (КИК). Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Деловой России». Льгота будет действовать один год, уточнил он.

Путин признал, что недостаток гарантий частной собственности вынудил многих увести активы за рубеж, но призвал их воспользоваться амнистией капитала. Вторая амнистия капитала – по действующему законодательству – заканчивается в конце февраля 2019 г. Участники могут не платить налог на прибыль или НДФЛ с репатриированного в Россию капитала, задекларировать можно не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета и вернуть не только активы, но и деньги. Также без налоговых последствий можно ликвидировать КИКи.

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