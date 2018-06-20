Вторая амнистия капитала пользуется огромным спросом бизнеса

Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Капитал взяли на испуг

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Бизнес рвется обелить капитал, но не готов возвращать его в Россию Андрей Гордеев / Ведомости

Предвыборный подарок президента Владимира Путина – вторая амнистия капитала – бизнесу понравился. В отличие от прошлого раза спрос на амнистию огромный и будет только расти, делятся консультанты. Бизнес очень активен, подтверждает представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).

Во время предыдущей амнистии, которая завершилась два года назад, было подано всего 7200 деклараций, сообщал Минфин. Теперь может быть в разы больше, уверены консультанты. Карты для властей легли идеально: с одной стороны, бизнес напугало расширение санкций США, с другой – автоматический обмен налоговой информацией, который заработает с середины 2018 г. Более 70 стран согласились передавать российским налоговикам данные. Среди них и популярные офшоры – Британские Виргинские, Бермудские, Каймановы острова и европейские страны, в банках которых бизнес предпочитает хранить деньги.