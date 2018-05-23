Греф: Сбербанк фиксирует приток крупных вкладов благодаря амнистии капиталов

Сбербанк ожидает усиления притока репатриированных из-за рубежа денег во второй половине 2018 г. На фото – президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк фиксирует приток вкладов, в первую очередь крупных, рассказал президент – председатель правления госбанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». «Мы не можем определить основания этого притока, но, как нам кажется, это начало притока амнистированных денег, – сказал Греф. – Принятый закон об амнистии, как нам представляется, еще приведет к тому, что часть российских капиталов из-за рубежа придет в Россию».

С 1 марта 2018 г. в России начался второй этап амнистии капиталов, он продлится до конца февраля 2019 г. После добровольной декларации бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ. Подоходный налог не придется платить и при ликвидации контролируемых иностранных компаний.

Эксперты Сбербанка ожидают усиления притока денег в III-IV кварталах этого года и, возможно, – под конец амнистии в I квартале 2019 г., сказал Греф.

Первая амнистия капиталов проходила с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., однако она не была успешной. Декларации подали всего около 2500 человек, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники, Минфин сообщал о 7200 деклараций. Новая амнистия выгоднее предыдущей – на этот раз владельцы выведенного из России капитала смогут задекларировать у налоговиков не только открытые, но и закрытые до 1 марта счета, если они были открыты до начала 2018 г. В результате по ним нельзя будет привлечь к налоговой и валютной ответственности.

Помимо амнистии капиталов власти предложили российскому бизнесу для безопасной репатриации зарубежных денег вложиться в отечественные еврооблигации, однако мартовский выпуск бондов на $4 млрд заинтересовал преимущественно иностранцев.

В начале года аналитики «Райффайзенбанка» фиксировали приток средств на банковские счета физических и юридических лиц – в основном со стороны корпораций. Эксперты банка объясняли это угрозой новых санкций США: компании или физлица переводили средства в Россию, а затем размещали их в банках или конвертировали валюту в рубли для покупки гособлигаций. О нетипично высоком притоке капитала из-за границы в январе также сообщали Sberbank Private Banking и УК «Альфа-капитал».