Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: Русским долг не нужен
Российские инвесторы не воспользовались еврооблигациями для возврата капитала на родину
Новый выпуск заинтересовал в основном иностранцев
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Министр финансов Антон Силуанов занял у иностранцев
Евгений Разумный / Ведомости
Вложить в отечественные еврооблигации до $3 млрд крупному бизнесу предложил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в конце 2017 г.
Учет инвесторов должен был вести Национальный расчетный депозитарий, а не Euroclear – это позволило бы держателям бондов скрыть свои инвестиции от иностранных чиновников. Предполагалось, что такой механизм позволит инвесторам, опасавшимся новых санкций США, безопасно вернуть капитал в Россию. Но предложением бизнес не воспользовался.
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