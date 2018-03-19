Российские инвесторы не воспользовались еврооблигациями для возврата капитала на родину

Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: Русским долг не нужен

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Министр финансов Антон Силуанов занял у иностранцев Евгений Разумный / Ведомости

Вложить в отечественные еврооблигации до $3 млрд крупному бизнесу предложил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в конце 2017 г.

Учет инвесторов должен был вести Национальный расчетный депозитарий, а не Euroclear – это позволило бы держателям бондов скрыть свои инвестиции от иностранных чиновников. Предполагалось, что такой механизм позволит инвесторам, опасавшимся новых санкций США, безопасно вернуть капитал в Россию. Но предложением бизнес не воспользовался.

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