Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: Русским долг не нужен

Российские инвесторы не воспользовались еврооблигациями для возврата капитала на родину

Новый выпуск заинтересовал в основном иностранцев

Вложить в отечественные еврооблигации до $3 млрд крупному бизнесу предложил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в конце 2017 г.

Учет инвесторов должен был вести Национальный расчетный депозитарий, а не Euroclear – это позволило бы держателям бондов скрыть свои инвестиции от иностранных чиновников. Предполагалось, что такой механизм позволит инвесторам, опасавшимся новых санкций США, безопасно вернуть капитал в Россию. Но предложением бизнес не воспользовался.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике