Почему деньги возвращаются
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Российская экономика давно ждет признаков того, что возврат капиталов не просто начался, но и стал масштабным и необратимым. И вот такой «маячок», казалось бы, зажегся. Sberbank Private Banking сообщил о феноменальном росте активов за январь 2018 г. – на 400% по сравнению с январем 2017-го. В банке объясняют это опасением введения новых санкций: состоятельные россияне переводят деньги со своих счетов в Швейцарии, Великобритании, Австрии. Впрочем, и в 2017 г. приток средств был хорош – рост 78%. Существенный приток капитала клиентов, в том числе из-за границы, отмечают в «Альфа Private». В инвесткомпании «Атон» хотя и говорят о традиционном январском затишье, но признают, что 2017 год был для них рекордным по притоку активов. Значит ли это, что угроза санкций сработала в пользу России?
ЕС и США перестали быть безопасной гаванью для российских капиталов, отмечает Александр Гуськов из IBFS United. Иностранные банки ужесточили требования к объяснению происхождения средств, и даже если капитал заработан законно, но давно, у владельца счета могут возникнуть проблемы с подтверждением легальности. Поэтому приток средств в российский private banking вполне объясним. Сыграли свою роль и деофшоризация, и новая амнистия капиталов. Но личные средства – это одно, а вложения в бизнес – совсем другое. Когда в конгрессе только готовился законопроект о санкциях, вывоз капитала частным небанковским сектором, по данным Банка России, сменился ввозом и за II квартал 2017 г. составил $10,5 млрд (ввоз и вывоз капитала банками объясняется спецификой финансового рынка, а небанковским сектором – отражает объем вложений в те или иные активы).
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