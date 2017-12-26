Кремль объяснил связь объявленной Путиным амнистии капиталов с санкциями

Путин предложил не брать 13% налога с возвращенных в Россию капиталов Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images / AFP

Инициатива президента Владимира Путина о продлении амнистии капиталов позволит российскому бизнесу застраховать себя от возможных рисков, связанных с применением санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Президент Путин неоднократно говорил, что западные страны не всегда придерживаются принципа святости частной собственности – движимого и недвижимого имущества – и финансовых средств. Все это делается под личиной рестрикций и санкций», – заявил журналистам во вторник Песков, отвечая на вопрос, почему Путин увязал решение о продлении амнистии капиталов в России с санкциями со стороны Запада. «Безусловно, такая ненадежная атмосфера может создавать риски для бизнесменов, – пояснил Песков. – И президент выступает с инициативой по созданию комфортных условий здесь, если они захотят репатриировать [капиталы в Россию]. Чтобы застраховать себя от возможных рисков».

На вопрос, зачем создавать еще более комфортные условия для возвративших капиталы россиян, если уже существующие условия достаточно комфортны, Песков ответил: «Нет пределов совершенству».

Вчера, 25 декабря, Путин предложил не брать 13% налога с возвращенных в Россию капиталов. «У меня есть еще одно предложение, о котором я пока публично не говорил: первое – продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию. И второе заключается в том, чтобы освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Россию, от уплаты 13%-ного налога», – сказал президент.

Налоговая амнистия действовала в России год – с июля 2015 г. до июля 2016 г. Она дала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это бизнесмен не привлекается к уголовной или административной ответственности, а также освобождается от уплаты налогов за прошлые периоды. В апреле 2016 г. министр финансов России Антон Силуанов призывал воспользоваться предложением, потому что тогда правительство не планировало продлевать сроки.