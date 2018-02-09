Госдума приняла закон об амнистии капитала
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении срока амнистии капитала, следует из материалов нижней палаты парламента. Документ был внесен в Госдуму 30 января группой депутатов.
Второй этап амнистии капитала продлится с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. После добровольной декларации бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ. Подоходный налог не придется платить и при ликвидации до марта 2019 г. контролируемой иностранной компании.
Впервые амнистия капиталов проходила в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. Декларации подали всего около 2500 человек, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. Минфин сообщал о 7200 деклараций.