Когда пора уезжать из Лондона

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов, баллотирующийся в президенты России, провел резонансную встречу с избирателями – в Лондоне, ставшем в последние годы местом жительства многих российских бизнесменов. Встреча с бизнес-общиной превратилась в многочасовой разговор о возможностях возвращения на родину, где на некоторых бизнесменов заведены уголовные дела. Как рассказал The Bell один из участников встречи, Титов сообщил собравшимся, что у его аппарата есть механизмы, которые позволяют решить такие проблемы. Делу уже дан ход: по словам Титова, которые цитирует ТАСС, он передал Владимиру Путину список предпринимателей, скрывающихся в Англии по причине уголовного преследования в России. Омбудсмен не назвал фамилий, но сказал, что в списке более 10 человек и он расширяется, поскольку «продолжают поступать обращения».

Как пояснил Титов, речь идет только о тех предпринимателях, кого преследуют незаконно. Впрочем, желание вернуться в Россию с недавних пор могло появиться и у чистых перед российским законом бизнесменов: с 1 января 2018 г. в Великобритании начал действовать закон, который дает правоохранителям право даже в отсутствие судебного разбирательства требовать у иностранцев, владеющих активами стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов, объяснений об источниках происхождения денег, в противном случае их имущество может быть заморожено или даже конфисковано. Титов называет это «нехорошим сигналом»: власти королевства начинают бороться с богатыми людьми, а значит, страна будет терять статус надежного убежища для состоятельных россиян. По словам российского юриста, с которым переговорили «Ведомости», российские бизнесмены в Лондоне на самом деле опасаются, что теперь им «будут строить козни».

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