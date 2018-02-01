Новая амнистия капитала будет еще выгоднее прошлой

Новая амнистия капиталов на этот раз может стать еще более выгодной Андрей Гордеев / Ведомости

Законопроект с условиями новой амнистии выведенного из России капитала был внесен в Госдуму группой депутатов. Правительство его поддержало, сообщил один из его соавторов – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Первое чтение запланировано на 7 февраля.

Для бизнеса эта амнистия может оказаться даже выгоднее прошлой, завершившейся немногим более года назад. Она продлится год – с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. (ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что до декабря 2018 г.).

Как и во время амнистии 2015–2016 гг., ни возвращать капитал в Россию, ни платить налог с него не придется – достаточно лишь сообщить о нем налоговикам. Но в отличие от прошлой амнистии задекларировать можно будет не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета. Это означает, что по ним нельзя будет привлечь ни к налоговой, ни к валютной ответственности.

Те же, кто захочет вернуть деньги в Россию, ликвидировав свои КИК, смогут сделать это без уплаты налогов – нулевая ставка налога на репатриацию капитала будет продлена до марта 2019 г. (но придется заплатить налог с доходов КИК за 2017 г.). Условия репатриации тоже улучшены – вернуть можно не только активы, но и деньги, говорит руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. В прошлый раз такой возможности не было и приходилось покупать какие-то активы – ценные бумаги, недвижимость, рассказывает он, а это создавало дополнительные риски и сложности.

В прошлый раз бизнес не спешил воспользоваться амнистией – к концу 2015 г. было подано лишь 200 деклараций, амнистию продлили на полгода, в итоге ФНС получила 2500 деклараций, рассказывали федеральные чиновники. Силуанов же называл более высокую цифру – 7200, уточнив, что теперь Минфин рассчитывает на большее.

Бизнес выбирает из двух зол – иностранные банки начинают давить на клиентов, некоторые даже отказываются работать с русскими деньгами, рассказывает Калинин, это вынуждает задумываться о возврате капитала. Усиливается и борьба с офшорами. В конце декабря ОЭСР сообщила, что более 70 стран согласились обмениваться информацией о банковских счетах российских резидентов с Россией, напоминает старший юрист Вaker McKenzie Артем Торопов. В то, что такой обмен может заработать, многие не верили во время прошлой амнистии, вспоминает он.

Но пока бизнес присматривается к механизму. Многие думают амнистировать только часть денег, а остальное оставить на зарубежных счетах, не рассказывая о них налоговикам, отмечает налоговый консультант. Не добавил аргументов в пользу амнистии и опубликованный Минфином США список людей, близких к Кремлю. Многие ждали его, чтобы решить, амнистироваться или нет, говорит банкир, специализирующийся на wealth management, но он оказался таким большим, что скорее похож на профанацию (в списке более 200 человек, больше половины – политические фигуры, а также 96 бизнесменов, чье состояние оценивается не менее чем в $1 млрд. – «Ведомости»). Рисков ужесточения санкций это не снимает (минфин США уже анонсировал их), но и нервозности меньше, рассказывает он. Привлекательность амнистии снижает и либерализация валютного законодательства, уменьшившая риски штрафов за его нарушение – 75–100% от суммы операции.

Скорее амнистия будет интересна среднему бизнесу, считает налоговый консультант. Крупный же бизнес к амнистии пока относится скептично – ни один из собеседников «Ведомостей» на форуме в Давосе не проявил к ней интереса. Отпугивает бизнес от амнистии риск привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, считает крупный бизнесмен. Амнистия не распространяется на легализацию преступных доходов и мошенничество, иначе она противоречила бы принципам FATF. Сейчас государство готово гарантировать сохранность данных, а через несколько лет все изменится – кто готов пойти на такой риск, задается он вопросом. Недоверие к государству – ключевой риск, отпугивающий от амнистии, поддерживает член бюро РСПП.