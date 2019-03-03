Минфин хочет передать под контроль налоговиков платежи на 316,6 млрд рублей

Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Новые сборы для ФНС

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Бизнес этого и боялся – усиления контроля и появления риска уголовной ответственности за неуплату таких сборов Андрей Гордеев / Ведомости

Законопроект о включении в Налоговый кодекс основных неналоговых платежей нужно как можно быстрее внести в правительство, считает Минфин. Речь идет об экологическом, утилизационном и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам, обязательных отчислениях операторов связи, говорится в сообщении. В общей сложности в 2018 г. они пополнили бюджет на 316,6 млрд руб., больше всего принес утилизационный сбор – более 260 млрд руб., по данным Федерального казначейства.

Решить проблему роста числа неналоговых платежей бизнес просил несколько лет. При общей налоговой нагрузке в 31% ВВП неналоговая нагрузка в 2017 г. составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенной политики. На таком уровне она и должна остаться, предложило Минэкономразвития в плане ускорения роста инвестиций. Появление новых неналоговых платежей не должно увеличивать общую фискальную нагрузку, поручал премьер Дмитрий Медведев.