Минфин хочет передать под контроль налоговиков платежи на 316,6 млрд рублей
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Законопроект о включении в Налоговый кодекс основных неналоговых платежей нужно как можно быстрее внести в правительство, считает Минфин. Речь идет об экологическом, утилизационном и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам, обязательных отчислениях операторов связи, говорится в сообщении. В общей сложности в 2018 г. они пополнили бюджет на 316,6 млрд руб., больше всего принес утилизационный сбор – более 260 млрд руб., по данным Федерального казначейства.
Решить проблему роста числа неналоговых платежей бизнес просил несколько лет. При общей налоговой нагрузке в 31% ВВП неналоговая нагрузка в 2017 г. составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенной политики. На таком уровне она и должна остаться, предложило Минэкономразвития в плане ускорения роста инвестиций. Появление новых неналоговых платежей не должно увеличивать общую фискальную нагрузку, поручал премьер Дмитрий Медведев.
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