Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Новые сборы для ФНС

Минфин хочет передать под контроль налоговиков платежи на 316,6 млрд рублей

Уклоняться от них станет труднее и опаснее

Законопроект о включении в Налоговый кодекс основных неналоговых платежей нужно как можно быстрее внести в правительство, считает Минфин. Речь идет об экологическом, утилизационном и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам, обязательных отчислениях операторов связи, говорится в сообщении. В общей сложности в 2018 г. они пополнили бюджет на 316,6 млрд руб., больше всего принес утилизационный сбор – более 260 млрд руб., по данным Федерального казначейства.

Решить проблему роста числа неналоговых платежей бизнес просил несколько лет. При общей налоговой нагрузке в 31% ВВП неналоговая нагрузка в 2017 г. составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенной политики. На таком уровне она и должна остаться, предложило Минэкономразвития в плане ускорения роста инвестиций. Появление новых неналоговых платежей не должно увеличивать общую фискальную нагрузку, поручал премьер Дмитрий Медведев.

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Комментарии
bogdanov7080
05:10 04.03.2019
В России всегда строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. При Сталине если не входил в первую сотню функционеров, достаточно было переехать с семьей в другой город и репрессии заканчивались, бардак был абсолютный. Тоже самое было и у нас, НДС никто не платил вообще, а об этих сборах никто и не знал. Так что налогообложение выросло в 3-5 раз (!) как минимум. Можно было бы похвалить. Только это сведёт данную кодлу в могилу, так как все деньги будут украдены, но и налоги собраны. Очень скоро придётся объяснять народу где деньги, а бизнес будет сжиматься, производство падать и больше собирать не выйдет. Вот попало ворье так попало, и папу своего подставили.
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