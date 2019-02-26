Новые сборы будут появляться, только если отменяются старые или снижаются налоги

Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Правительство взялось за старое

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Правительство снова обещает не повышать нагрузку на бизнес Евгений Разумный / Ведомости

Власти в очередной раз пообещали бизнесу разобраться с постоянно меняющимися неналоговыми платежами. При появлении новых сборов общая фискальная нагрузка не должна расти, поручил премьер Дмитрий Медведев.

Споры о том, что делать с неналоговыми платежами, ведутся не первый год. Сейчас они регулируются отдельными нормативными актами, взимаются по разным правилам и разными ведомствами. Так, плату за загрязнение окружающей среды и экологический сбор собирает Росприроднадзор, плату с операторов связи – ФГУП при Россвязьнадзоре, утилизационный сбор – ФНС и ФТС.