РСПП предложил отложить обсуждение включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс
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Бизнес продолжает выступать против законопроекта об экологическом налоге, подготовленного Минфином в ноябре 2018 г. Проект должен разрешить многолетние споры, что делать с неналоговыми платежами, но против него выступает бизнес. В конце декабря РСПП вовсе предложил «прекратить обсуждение проекта до создания прозрачной системы экологического регулирования», следует из письма президента РСПП Александра Шохина первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову («Ведомости» ознакомились с ним, подлинность подтвердил представитель РСПП).
Без объективной оценки размера выбросов налоговая база для исчисления экологического налога не может быть корректной, предупреждает Шохин в письме: сейчас негативное воздействие оценивается по разным методикам, результаты часто несопоставимы и есть риски ошибок и коррупции. Кроме того, по законопроекту налоговую базу должен определять сам налогоплательщик, но порядка ее определения, а также законов, на которые нужно ориентироваться, нет. Обсуждать введение налога стоит только после формирования четких и единообразных требований к приборам учета выбросов, их установке, проверке, допустимым погрешностям, а также методологии передачи, хранения и проверки данных, заключает Шохин.
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