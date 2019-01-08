Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Порядок важней налога

РСПП предложил отложить обсуждение включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Сначала нужно научиться оценивать причиненный экологии вред
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Бизнес продолжает выступать против законопроекта об экологическом налоге, подготовленного Минфином в ноябре 2018 г. Проект должен разрешить многолетние споры, что делать с неналоговыми платежами, но против него выступает бизнес. В конце декабря РСПП вовсе предложил «прекратить обсуждение проекта до создания прозрачной системы экологического регулирования», следует из письма президента РСПП Александра Шохина первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову («Ведомости» ознакомились с ним, подлинность подтвердил представитель РСПП).

Без объективной оценки размера выбросов налоговая база для исчисления экологического налога не может быть корректной, предупреждает Шохин в письме: сейчас негативное воздействие оценивается по разным методикам, результаты часто несопоставимы и есть риски ошибок и коррупции. Кроме того, по законопроекту налоговую базу должен определять сам налогоплательщик, но порядка ее определения, а также законов, на которые нужно ориентироваться, нет. Обсуждать введение налога стоит только после формирования четких и единообразных требований к приборам учета выбросов, их установке, проверке, допустимым погрешностям, а также методологии передачи, хранения и проверки данных, заключает Шохин.

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