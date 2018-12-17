Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Утилизация лучше налога

Бизнес попросил у премьера защиты от налога за утилизацию отходов

Минфин предлагает его платить даже тем, кто утилизирует отходы самостоятельно
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Споры о том, что делать с неналоговыми платежами, не утихают уже несколько лет. Осенью казалось, что решение найдено: Минфин сообщил о предварительной договоренности с бизнесом, подготовил реестр платежей, которые не попадут в Налоговый кодекс, а также законопроект об экологическом налоге. Его первая версия не устроила бизнес, тогда в ноябре Минфин представил еще одну – на этот раз налог включает не только экологический сбор, но и утилизационный.

Проект не предусматривает самостоятельной утилизации отходов и вводит «безальтернативный, обязательный для всех производителей и импортеров товаров платеж», пожаловались на идею Минфина ассоциации «Экошинсоюз», «Электроника-утилизация» и «РусПРО», объединяющие крупнейших производителей электроники и бытовой техники, шин и упаковки, премьеру Дмитрию Медведеву. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердили представители всех трех ассоциаций.

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