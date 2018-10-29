Рост ставок экологического сбора не решит проблему с отходами
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В пятницу закончилось общественное обсуждение поправок Минприроды в постановление правительства, резко увеличивающих ставку экологического сбора. Поправки касаются товаров и упаковки 54 категорий, которые бизнес должен утилизировать. Хотя у бизнеса и чиновников есть вопросы к проекту, Минприроды при поддержке комитета Госдумы по экономической политике намерено продолжать обсуждение, говорит представитель Минприроды.
Сейчас производители и импортеры могут сами утилизировать отходы производства или платить экологический сбор. В 2016–2017 гг. они предпочитали платить сбор во многом из-за его низких ставок, говорит представитель Минприроды. По сравнению с 2016 г. в 2017 г. в 3,3 раза снизилась доля самостоятельной утилизации по товарам и упаковке из бумаги и картона, в 1,7 раз – из полимеров и в 1,5 раза – из алюминия. При этом мощности компаний-переработчиков недозагружены в среднем на 30%, а полиэтилентерефталата (ПЭТ) – и вовсе на 50%. Экологический сбор должен создавать стимулы к развитию сектора переработки вторичного сырья, рассчитывает Минприроды. А также пополнить бюджет – если компании предпочтут платить сбор по новым ставкам, в 2019 г. он получит 13,6 млрд руб., а в 2020 г. – 20 млрд, существенно больше, чем Минфин планирует собрать сейчас, – 3,3 и 5,6 млрд соответственно.
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