Политика / Социальная политика

Общественники предложили создать «мусорную» госкорпорацию

В пятницу Общественная палата, СПЧ и ОНФ представят доклад об эффективности мер по переработке отходов
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Общественники и правозащитники раскритиковали систему обращения с отходами в России и предлагают создать госкорпорацию, которая бы занималась этой темой. В пятницу Совет по правам человека (СПЧ) при президенте, Общественная палата и Общероссийский народный фронт (ОНФ) представят доклад об эффективности мер по переработке твердых коммунальных отходов. Документ подготовлен во исполнение поручения президента, которое было дано в конце прошлого года по итогам встречи Владимира Путина с членами СПЧ.

В пояснительной записке к докладу, с которой ознакомились «Ведомости», говорится, что инфраструктура по обращению с отходами не создается ни государством, ни бизнесом, много лет продолжается незаконное размещение отходов без контроля качества, а попытка передать создание такой системы в частные руки не принесла эффективных результатов. В итоге безответственное обращение с отходами привело к тому, что любая информация о строительстве нового объекта переработки или загруженности действующего объекта «влечет многочисленные протесты населения, которые порой превращаются в политические митинги». Наибольшие протесты у жителей вызывает то обстоятельство, что их мнение не учитывается при строительстве таких объектов, не поддерживают люди и строительство мусоросжигательных заводов.

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