Как человечеству победить мусор

В Alphabet считают, что могут сократить количество отправляемого на полигон мусора на 90% Reuters

За последние десятилетия не появилось ничего, что могло бы заменить урну для мусора. Однако его объемы в мире сильно увеличились. Поэтому технологические компании и стартапы уверены, что систему управления отходами пора кардинально менять.

По оценкам Всемирного банка, люди будут выбрасывать более 6 млн т мусора в день к 2025 г. Это почти вдвое больше, чем в 2010 г. Затраты на сбор и переработку отходов достигнут $375 млрд к 2025 г., прогнозирует банк.

Жители городов редко задумываются об этой проблеме, но в нынешнем году она привлекла большое внимание в Евросоюзе и Великобритании из-за беспокойства по поводу загрязнения океана пластиком. ЕС предложил беспрецедентные меры для борьбы с морским мусором, включая запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки и салфетки к 2021 г. В свою очередь Великобритания поставила цель избавиться от лишнего пластикового мусора к 2042 г., и многие супермаркеты планируют гораздо раньше отказаться от пластиковых пакетов.

«Многое, о чем говорят уже лет 10, наконец происходит, – отмечает Дэвид Палмер-Джонс, гендиректор британского подразделения компании Suez. – Обсуждаемые сейчас [в Великобритании] меры гораздо более радикальны, чем я когда-либо мог себе представить».

Но остаются большие проблемы с инфраструктурой для управления отходами, так как инвестиций муниципалитетов, чьи бюджеты ограничены, недостаточно. Чтобы системы управления отходами стали более эффективными и менее затратными, необходимы дополнительные инвестиции и новые меры. На это обратили внимание технологические компании.

Alphabet, материнская компания Google, планирует создать новую систему управления отходами в футуристическом квартале Торонто, строительством которого займется ее подразделение Sidewalk. Предполагается, что самоуправляемые роботы будут перевозить мусор по проложенным под районом тоннелям. На каждой кухне будет мацератор, измельчающий органические отходы перед тем, как отправить их в ближайший компостер. В каждом мусорном ведре будут сенсоры, чтобы измерять, сколько мусора генерирует каждое домохозяйство, и предъявлять соответствующий счет за отходы. Таким образом, жители будут платить только за собственный мусор. Разработчики системы полагают, что это позволит сократить количество отправляемого на полигон мусора на 90%.

Другие компании предлагают более радикальные способы борьбы с отходами. Американский стартап TerraCycle, занимающийся их переработкой, пытается вообще искоренить идею мусора. «Отходы — это современная идея, которая существует на самом деле лишь около 70 лет», – утверждает гендиректор TerraCycle Том Саки. Он связывает ее появление с развитием культуры потребления в начале XX в.

«Переработка мусора — не решение проблемы, а лишь временный пластырь, – говорит Саки. – Решением станет переход к миру, где не существует мусора. Вот чего мы должны достичь».

Такая идея может показаться странной для компании, зарабатывающей деньги на переработке мусора, но TerraCycle уже работает над ней. Саки планирует создать многоразовые контейнеры для доставки повседневных потребительских товаров. Эта система будет называться Loop и появится в Париже и Нью-Йорке в январе 2019 г. Система напоминает доставку молока потребителям в стеклянных бутылках, которые затем используются повторно. Но Loop будет применяться к широкому ряду товаров – от шампуней и чистящих средств до мороженого. Все они будут доставляться в контейнерах длительного пользования.

«Если переключиться с идеи одноразового пользования на длительное, можно не только решить проблему с мусором, но и изменить потребительское поведение людей», – отмечает Саки.

Перевел Алексей Невельский