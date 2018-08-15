Технологии / ИТ-бизнес

Alphabet хочет построить «город будущего» из дерева

Это может стать крупнейшим подобным строительным проектом
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Sidewalk Labs, подразделение Alphabet, которая собирается создать с нуля умный район в Торонто думает о том, чтобы построить его почти полностью из дерева, сообщает Bloomberg. Для этого могут быть использованы многослойные клееные деревянные панели (CLT), которые экологичнее традиционных строительных материалов. Как отмечает издание, в этом заинтересован сооснователь Alphabet Ларри Пейдж, который использует этот проект для демонстрации решения городских проблем.

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