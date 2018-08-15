Alphabet хочет построить «город будущего» из дерева

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Законы Торонто сейчас разрешают строить из дерева дома не выше шести этажей Elena Elisseeva / YAY / TASS

Sidewalk Labs, подразделение Alphabet, которая собирается создать с нуля умный район в Торонто думает о том, чтобы построить его почти полностью из дерева, сообщает Bloomberg. Для этого могут быть использованы многослойные клееные деревянные панели (CLT), которые экологичнее традиционных строительных материалов. Как отмечает издание, в этом заинтересован сооснователь Alphabet Ларри Пейдж, который использует этот проект для демонстрации решения городских проблем.