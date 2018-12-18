Премьер пообещал мораторий на сбор за выбросы компаний

Плату за воздействие на окружающую среду бизнес платит в зависимости от вредности выбросов Андрей Гордеев / Ведомости

Плата за негативное воздействие на окружающую среду не должна расти, заявил во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев. «Есть намерение ввести мораторий на рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, т. е. оставить размер платежа в течение ближайших лет на уровне текущего года», – рассказал он (его цитирует «Интерфакс»).

Осенью Минфин представил законопроект, заменяющий с 2020 г. такую плату экологическим налогом. Против выступил бизнес и Минприроды – налог приведет к наполнению бюджета, но не будет способствовать развитию переработки отходов, цитировал его представителя РБК. В конце ноября Минфин представил новый законопроект, включив в экологический налог еще и утилизационный сбор. Бизнес выступил и против такой идеи. Компании получат «безальтернативный, обязательный для всех производителей и импортеров товаров платеж», жаловались в письме премьеру ассоциации «Экошинсоюз», «Электроника-утилизация» и «РусПРО», объединяющие производителей электроники и бытовой техники, шин и упаковки. Сейчас бизнес заключает договоры с переработчиками и через них компании утилизируют свои отходы, что помогает не только уменьшить отходы, идущие на захоронение, но и решить проблему с системами их сбора, транспортировки и утилизации, писали авторы письма.

Бизнес негативно воспринял включение экологических сборов в Налоговый кодекс, но возможность их фиксации на уровне текущего года наверняка будет воспринята положительно, говорит директор Deloitte Татьяна Кочанова.

Плату за воздействие на окружающую среду бизнес платит в зависимости от вредности выбросов. При выплате же утилизационного сбора производители и импортеры могут сделать выбор: самим утилизировать отходы производства или заплатить экологический сбор. В 2016–2017 гг. они предпочитали платить сбор в том числе из-за его низких ставок. Но осенью Минприроды предлагало увеличить ставки в среднем на 11,4%, по некоторым группам отходов они могли возрасти в разы. По замыслу чиновников это должно было не только пополнить бюджет, но и создать стимулы к развитию сектора переработки вторичного сырья. Так, в 2019 г. бюджет мог получить 13,6 млрд руб., а в 2020 г. – 20 млрд, существенно больше, чем по старым ставкам – 3,3 и 5,6 млрд соответственно.

Представители Минфина и Минприроды не ответили на запрос «Ведомостей» во вторник вечером.