Чиновники готовы вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе

Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: Дорога наедет на парк

Без изменения границ «Лосиного острова» провести реконструкцию невозможно, уверены чиновники Антон Белицкий / ТАСС

Изменить границы особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Лосиный остров» для реконструкции Щелковского шоссе в понедельник поручил премьер Дмитрий Медведев (его цитирует «Интерфакс»). Трасса долгое время не реконструировалась, пожаловался ему губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Без изменения границ «Лосиного острова» провести реконструкцию невозможно, уверены чиновники. По трассе проезжает до 100 000 автомобилей в сутки, в 3 раза больше, чем предусмотрено нормативами, объясняет представитель минтранса Московской области. Единственный вариант – строительство дороги-дублера: из-за плотной жилой застройки вдоль Щелковского шоссе реконструировать его невозможно, говорит он. Минтранс еще в 2016 г. подготовил технико-экономическое обоснование проекта расширения шоссе и показал, что иных разумных альтернатив нет, подтвердил «Ведомостям» зампредседателя правительства и министр экологии Московской области Дмитрий Куракин.

Дублер пройдет от МКАД, рассказывает представитель минтранса Московской области, протяженность участка – 19 км, а число полос – восемь. Точная трассировка еще не выбрана, говорят два федеральных чиновника. К МКАД дорога будет примыкать за счет транспортной развязки и развития существующего пересечения, говорит представитель Минтранса.

Строительство нового направления обойдется в 47 млрд руб., сообщил предварительную оценку зампред правительства Московской области Игорь Тресков (его цитирует «Интерфакс»). Для реализации проекта сначала необходимо разработать проектную документацию, утвердив границы парка «Лосиный остров», говорит представитель Росавтодора.

Окончательные характеристики дороги и сроки строительства будут уточнены при разработке проекта, ориентировочная стоимость проекта – 37,4 млрд руб., говорит он.

Из территории парка будет исключено около 100 га, а вырубка леса пройдет на 32 га, рассказывает Куракин. Для строительства новой дороги потребуется изъять 42,8 га земель парка «Лосиный остров», уточняет представитель Минтранса. При этом площадь парка будет увеличена за счет территорий Горенского участкового лесничества ГКУ «Мособллес» (примерно 1131 га) и Монинского лесничества Минобороны ‎(720 га), говорится в опубликованном проекте постановления правительства.

Нужно рассмотреть все альтернативные варианты, чтобы не навредить охраняемой территории парка, призывает директор национального парка «Лосиный остров» Игорь Сарафанов: предлагалось выкупить участки в д. Щитниково, проложить тоннель под существующей дорогой. В Московской области запрошены альтернативные варианты, рассказывает он. Представители Минтранса и Росавтодора не ответили на вопросы «Ведомостей».

Строительство дублера повлияет на охраняемую зону, предупреждает эксперт «Гринпис» Михаил Крейндлин: это дополнительный уровень загрязнения, воздействие на лес – выхлопы оседают на деревьях, а на участке между трассами животные, особенно лоси, жить не станут. При этом ценность дублера Щелковского шоссе спорна – в районе находится плотная многоэтажная застройка, ориентированная на общественный транспорт, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин, нужно вводить современные электрички или общественные трамваи, а рубить лес, чтобы часть жителей приехала в Москву на своем автомобиле, нерационально, проблему плотности застройки это не решит.

100 га леса для ближнего Подмосковья – большая площадь, для Москвы лес – это легкие, говорит директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин, но пробки могут нанести экологии больший ущерб, чем вырубка части леса. Транспортный коллапс на востоке Москвы и Московской области вносит значительный вклад в загрязнение воздуха, вклад от стоящих в пробке автомобилей может доходить до 70%, согласна заведующая базовой кафедрой Росприроднадзора в РГУ нефти и газа им. Губкина Наталья Соколова. А строительство не затронет заповедные зоны, зато расширение трассы может улучшить не только транспортную, но и экологическую обстановку, уверена она.