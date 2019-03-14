Грозит ли еврозоне японизация
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Параллели между нынешней ситуацией в еврозоне и в Японии после того, как в 1990 г. там лопнул гигантский пузырь на рынках недвижимости и акций, надолго подорвав здоровье банковского сектора, ставят вопрос, какие денежные инструменты есть в распоряжении Европейского центробанка (ЕЦБ), пишут экономисты ING Карстен Бржески и Инга Фехнер.
Кризис в Японии стали характеризовать термином «потерянное десятилетие»: экономика почти не росла, страна переживала дефляцию, огромное количество плохих долгов подкосило банки. Затем были «потеряны» второе и третье десятилетия. Номинальный ВВП лишь в 2016 г. вернулся на уровень 1997 г., госдолг достиг 238% ВВП в 2018 г., центробанк несколько раз предпринимал попытки стимулировать экономику мерами ультрамягкой денежной политики и в последние годы скупает не только гособлигации, но даже акции. В еврозоне в последние годы наблюдаются аналогичные тенденции, указывают аналитики ING: в Греции госдолг достиг 183% ВВП (в Италии – 130%), в Испании в 2014–2016 гг. была дефляция, темпы роста итальянской экономики в 2008–2013 гг. были преимущественно отрицательными и теперь снова намечается спад, ЕЦБ держит ставки около нуля и предоставляет огромную ликвидность через программу денежного стимулирования.
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