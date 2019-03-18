Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
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Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат. В январе промышленность росла гораздо медленнее – на 1%, а в декабре 2018 г. – на 2%.
Экономисты не ждали такого ускорения, консенсус-прогноз роста промышленности опрошенных Bloomberg аналитиков был лишь 1,5%. При этом выпуск вырос от высокой базы – в феврале 2018 г. промышленность выросла на 3,2%, обращает внимание главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Так быстро российская промышленность не росла с мая 2017 г., замечает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Как и тогда, рывок производства частично связан с календарным фактором: в феврале 2019-го было на один рабочий день больше, чем в феврале 2018-го. С исключением фактора календаря рост составил около 3%, что, правда, тоже «прилично», отмечает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников.
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