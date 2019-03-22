ЦБ сохранил ключевую ставку

Аргументы для снижения ставки есть, но сохраняются риски ужесточения санкций Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%, сообщил регулятор. Такого решения ждали все без исключения 39 опрошенных Bloomberg экономистов.

Инфляция оказалась ниже ожиданий, инфляционные ожидания бизнеса и населения заметно снизились, а фактор повышения НДС «в значительно мере реализовался», объясняет ЦБ свое решение. Регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 г. с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%. Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, то возможен переход к снижению ключевой ставки в этом году, допустил ЦБ.

Удачное начало года снизило необходимость еще одного «превентивного» повышения ключевой ставки (ЦБ предпринял два — в сентябре и декабре 2018 г., опасаясь реакции инфляции и инфляционных ожиданий на повышение НДС), указывала главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: с декабрьского заседания ЦБ нефть подорожала на 12%, индекс валют развивающихся стран вырос на 2,6%, индекс 5-летних российских CDS снизился на 21 пункт, а доходность 10-летних гособлигаций – на 0,26 п. п. Внешние риски не реализовались вовсе, а внутренние оказались не такими острыми, как опасался ЦБ, писали аналитики Росбанка. Инфляция в феврале ускорилась до 5,2% в годовом выражении с 5% в январе, а в марте исходя из недельных данных – до 5,3% (хотя регулятор прогнозировал ускорение роста цен в марте-апреле до 5,5-6%). Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 10,1% с 10,4% месяцем ранее.

Реакция цен на повышение НДС оказалась умеренной, признал ЦБ. Директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в январе объяснял такую сдержанную реакцию медленным ростом потребительского спроса. Из-за слабого спроса ритейлеры могут жертвовать маржой, как они это делали в 2017 и 2018 гг., и не закладывать повышение налога в цены, пояснял главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Рост оборота розничной торговли постепенно замедляется, отмечали в аналитической записке аналитики «ВТБ Капитала»: после роста на 2,6% по итогам 2018 г. в январе 2019 г. он составил 1,6%, в феврале — 2%, причем основным «тормозом» выступают непродовольственные товары. Может сказываться замедление роста зарплат — до 1,1 и 0,7% в январе и феврале соответственно, предполагают они.

Теперь экономисты ждут снижения ставки, спорят лишь, когда ЦБ к нему приступит. Аналитики «ВТБ Капитала» полагают, что это случится уже в III квартале 2019 г., экономисты ING, «Нордеа банка» и Росбанка — что в IV-м. ЦБ мог бы снизить ставку уже сейчас, считают аналитики «Ренессанс капитала» — однако на прошлые «смягчения» политики регулятора рынок реагировал слишком оптимистично и этот оптимизм не оправдывался. Поэтому вряд ли ЦБ вообще решится на смягчение политики в этом году, считают они.

Аргументы для снижения ставки есть, но сохраняются риски ужесточения санкций, напоминал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. В этом случае, по расчетам «Ренессанс капитала», ЦБ к концу года повысит ставку до 9,25-11,5%.