Число мигрантов в России достигло исторического минимума

Россия становится все менее привлекательной для мигрантов Евгений Разумный / Ведомости

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.

Всего число приехавших в Россию людей в 2018 г. сократилось на 4% по сравнению с 2017 г., а выехавших из страны, напротив, увеличилось на 16,9%. Правда, также играют роль особенности учета мигрантов в России, предупреждает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян: как только регистрация по месту пребывания у мигранта истекает, он считается «выбывшим».

Миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения, предупреждают эксперты института РАНХиГС. И если в 2017 г. прибывшие мигранты ее полностью компенсировали и население даже немного выросло (на 77 000 человек), в 2018 г. иностранцы заместили естественную убыль населения лишь на 57,2%.

Меньше мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно. Сильнее же всего сократился приток людей с Украины и из Узбекистана, в прошлом крупнейших миграционных доноров России. Временный приток мигрантов с Украины после событий 2014–2015 гг. поддерживал миграционный прирост в Россию в 2014–2015 гг., частично в 2016-м, говорит Мкртчян, без «украинского фактора» он сократился бы уже в 2014-м. Продолжит ли снижаться миграционный приток с Украины и дальше – будет зависеть в том числе от эффективности изменений российского законодательства о гражданстве, которые вводят преференции для людей с Украины, пишут эксперты.

В 2019 г. миграционный прирост может немного вырасти, но мигрантов все равно будет меньше 200 000 человек, ждет Мкртчян. Прогноз Росстата оптимистичнее: служба ждет постепенный рост миграционного прироста с 208 000 человек в 2019 г. до 281 600 в 2035 г. Но ни в один из годов даже такой миграционный прирост не будет компенсировать естественную убыль населения: население будет все больше сокращаться.

Население стран к западу от России все более переориентируется на другие центры притяжения мигрантов, писали эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС в совместном докладе. И рассматривать таких людей как потенциальных миграционных доноров можно только в чрезвычайных обстоятельствах, как, например, кризис на Украине. Жители Украины и Молдавии все охотнее едут на заработки в Польшу и страны Западной Европы, население Закавказья, в частности Грузии, также переориентируется на Запад, говорит Мкртчян, «а других доноров у России нет». Стабильного притока мигрантов можно ожидать лишь из Средней Азии, но и здесь некоторые страны, в частности Казахстан и Азербайджан, с ростом экономик превратились из основных миграционных доноров России в ее конкурентов. Ресурсы есть за пределами постсоветского пространства – в Иране, Афганистане, странах Ближнего Востока, Пакистане и Индии, но опыта массового приема мигрантов из стран с такой большой этнокультурной дистанцией нет, заключали эксперты РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Не азиатский миграционный потенциал стран СНГ уже, согласна директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: в стране нет программ социальной адаптации мигрантов и программ, позволяющих получившим в России образование людям закрепиться в стране. Если реформировать миграционную политику, есть шанс обеспечить ежегодный приток около 300 000 мигрантов, считает Овчарова.

Нацпроекты делают ставку на естественный прирост населения, говорит Овчарова: но даже если правительство реализует их, прирост будет небольшим. Согласно нацпроекту «Демография» к 2024 г. правительство рассчитывает, что продолжительность здоровой жизни увеличится до 67 лет, а коэффициента рождаемости на одну женщину – до 1,7.

При этом есть риски в сокращении числа мигрантов – в экономике есть большой сегмент низкооплачиваемой занятости, где работают в основном мигранты, и заменить их некем, предупреждает Овчарова. Есть риск, что дефицит трудовых ресурсов будет тормозить темпы экономического роста, заключает она.