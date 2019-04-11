Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: Ремонт «Дружбы» соседей

Белоруссия грозит временно закрыть участки нефтепровода «Дружба»

Это может дорого обойтись российским нефтяникам и самому Минску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости. Так он отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из Белоруссии. «Добро, которое мы делаем для России, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», – заявил Лукашенко (его цитирует агентство «БелТА»).

В среду Россельхознадзор объявил о запрете ввоза яблок и груш из Белоруссии с 12 апреля. Под видом белорусской продукции может поставляться продукция из стран под санкциями, объяснил руководитель службы Сергей Данкверт, не исключено и ограничение ввоза клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

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