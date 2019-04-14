Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: В мусоре не нашлось денег

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Региональные операторы утилизации отходов недобирают денег и могут остановить работу Маргарита Рябинкина / для Ведомостей

Операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу, говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом), – часть операторов может прекратить работу. Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Не все успели, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. На новую систему перешло более 80% регионов, сказано в черновике: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.

Средний тариф (сортировка, обработка, перевозка и расходы оператора) – 562 руб. за 1 куб. м мусора, подсчитала FinExpertiza, минимум – 93,48 руб., максимум – 2487,85 руб. Тариф выше из-за длинных перегонов мусоровозов и из-за новых мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов и ниже, если эксплуатируются близко расположенные старые объекты, объясняет директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По тарифу рассчитывают плату: компании получают пропорционально количеству утилизированных отходов, а жильцы и управляющие компании платят пропорционально количеству жильцов или площади. С региональным оператором договоры должны заключить все физические и юридические лица, которые потребляют услугу, предупреждает председатель совета директоров ГК «Чистый город» (оператор в Астраханской, Ростовской областях, Калмыкии, Адыгее) Полина Вергун. Выставляет счет сам оператор или покупает такую услугу, но не всегда удается собрать актуальную информацию, сетует замдиректора оператора Саратовской области Алексей Калямин. Начисления где-то включены в единую платежку, но чаще выставляются отдельным документом. Как платить, решает расчетный центр, единого порядка нет и это дополнительно осложняет ситуацию, говорит Калямин.