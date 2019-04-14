ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

ВЭБ.РФ как партнер Аркадия Ротенберга Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Серьезным участником рынка инфраструктурного строительства готовится стать ВЭБ.РФ под руководством бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова. Госкорпорация может приобрести более чем блокирующий пакет одной из крупнейших строительных компаний – «Мостотреста» Аркадия Ротенберга, а также значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров. Об этих намерениях ВЭБа «Ведомостям» рассказали знакомый акционеров группы компаний «1520», человек, участвующий в проработке сделки, человек, который знает о сделках от топ-менеджера ВЭБа, а также два человека, которые знают о сделке с «Мостотрестом» от его сотрудников.

В каждой из компаний ВЭБ.РФ готовится выкупить от 30 до 49%. Это позволит госкорпорации получить самую большую долю в группе компаний «1520», а в «Мостотресте» она станет или вторым по величине, или даже крупнейшим акционером. (94,2% ПАО «Мостотрест» принадлежит «ТФК-финанс», она на 100% принадлежит ООО «Стройпроектхолдинг», которое принадлежит Ротенбергу.) При приобретении свыше 30% в публичном акционерном обществе, которое не находилось в госсобственности, ВЭБ.РФ обязан сделать оферту остальным акционерам, говорит адвокат Иван Тертычный.

В зависимости от активов, которые войдут в сделку, ВЭБ может заплатить за доли в обоих строителях от 30 млрд до 130 млрд руб., говорит участник проработки сделок и подтверждает знакомый акционеров группы компаний «1520». «Может получиться и больше [денег]», – предупреждает он: продолжаются активные переговоры. Исходя из капитализации «Мостотреста» 12 апреля на Московской бирже в 27,3 млрд руб. 30–49% компании могли бы стоить 8,2–13,4 млрд руб.

Объявить о сделках могут на Петербургском международном экономическом форуме.

Представители ВЭБ.РФ и Ротенберга говорят, что не комментируют рыночные слухи, представители «Мостотреста» и ООО «Группа компаний «1520» отказались от комментариев.

Русская Vinci

Сейчас идет предпродажная подготовка, сказал человек, участвующий в проработке сделки: в сделку с группой «1520» будет включена «Бамстроймеханизация» (недавно перерегистрирована на «1520», следует из данных раскрытия). Сейчас в группу компаний «1520» входят три проектные компании – «Росжелдорпроект», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс» – и пять строительных: «Бамстроймеханизация», Объединенная строительная компания «1520», «Форатэк энергострой», «Мостотряд-47», «Энергомонтаж».

Примерно восемь долгосрочных контрактов «Мостотреста» на содержание дорог планируется передать другим структурам, сообщает собеседник «Ведомостей», чтобы не пришлось делать дисконт, но не объясняет причины его появления.

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб.

Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника «Ведомостей». Замысел его – в объединении строительных мощностей и финансовых ресурсов: одни называют это попыткой создать русскую Vinci (французский инвестиционно-строительный конгломерат, в том числе инфраструктурный), а иначе, предупреждают они, одолеют китайские и турецкие строители-инвесторы; другие склоняются к мнению, что ВЭБ будет работать как квазиминистерство капитального строительства.

Похоже на аналог советского Промстройбанка, отмечает федеральный чиновник, схема та же: банк был уполномочен кредитовать стройку в СССР, а строительные предприятия были у государства в собственности.

Это часть нового для России тренда – формируются инвестиционно-финансовые строительные холдинги, говорит человек, ознакомившийся с материалами ВЭБ.РФ: финансировать проекты ВЭБ может, не хватает строительных мощностей.

Больше похоже на Vinci, указывает партнер ВЭБа в проектах: для коммерческих проектов ВЭБу нужны качественные строители, конкурентоспособные в сравнении с турецкими и китайскими строителями.

И китайцы, и турки, замечает он, не только исполняют строительные работы, но и проектируют, и прорабатывают проекты, и часто их же финансируют.

Недавно ВЭБ уже объединил две свои «дочки» – Федеральный центр проектного финансирования, который специализировался на финансовой подготовке проектов, и «ВЭБ инжиниринг», занимавшийся проектированием, – в одну: «ВЭБ-инфраструктуру».

Для создания строительно-инвестиционного конгломерата выбор ВЭБа пал на ведущие компании в отрасли. «Мостотрест», известный прежде всего строительством Крымского моста, – крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры (строит еще и автодороги), а группа компаний «1520» – крупнейший строительный подрядчик РЖД. «Бамстроймеханизация» неоднократно получала крупные контракты от РЖД на работы на Восточном полигоне (модернизация БАМа и Транссиба), к примеру в 2014 г. крупнейший на тот момент в истории РЖД – на 133,5 млрд руб., а Объединенная строительная компания «1520» получила 27,9 млрд руб. на электрификацию дорог Восточного полигона.

У ВЭБа ключевая роль в нацпроектах, говорил президент Владимир Путин. Их финансирование превысит 25 трлн руб., только лишь комплексный план развития инфраструктуры – на 6,3 трлн руб., из которых половину даст бюджет. Располагая такими компаниями, ВЭБ сможет построить практически что угодно, от объектов электроэнергетики и промышленности до мостов и дорог, но приоритеты – инфраструктура, промышленность, городская инфраструктура, знает один из собеседников «Ведомостей». «1520» станет каркасом, на котором соберет своего строителя из кусочков ВЭБ», – говорит знакомый участника обсуждения сделки.

Сделка с «1520» может оказаться взаимовыгодной: ВЭБ получает доступ к понятным и достаточно надежным строительным мощностям, а другая сторона может ожидать гарантированного потока заказов и понятного источника их финансирования. ВЭБ – институт развития, развивать экономику можно и через капитальное строительство, а идея финансового плеча не лишена смысла, считает партнер ВЭБа: нацпроектами предусмотрена стройка от больниц и школ до дорогостоящей транспортной инфраструктуры.

Сделка из-за решетки

Получить в акционеры ВЭБ для ООО «Группа компаний «1520» важно в том числе и для решения проблем с силовиками, говорит знакомый акционеров компании. С прошлой осени один из них, Валерий Маркелов (28,33%), находится в СИЗО по обвинению в даче взяток Дмитрию Захарченко, бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД (прославился немыслимым количеством наличности в квартире), а в марте Басманный суд заочно арестовал по ходатайству Следственного комитета России другого акционера, Бориса Ушеровича (28,33%). Еще один акционер, Юрий Ободовский, владеет 15,01%. Решения, чьи доли выкупит ВЭБ в «1520», пока не приняты, говорят собеседники «Ведомостей»: изучаются риски вторичных санкций после такой сделки.

У «Мостотреста» другая проблема: контракт на строительство Крымского моста заканчивается, а новых крупных заказов пока нет. Речь – о концентрации компетенций в ВЭБе, а у «Мостотреста» они уникальные, сказал человек, знакомый с материалами госкорпорации.

Меморандум о финансовой политике позволяет ВЭБу инвестировать в отрасли из майского указа президента, а по решению наблюдательного совета – фактически куда угодно, говорит Тертычный. ВЭБ, войдя в эти компании, сможет затем докупить в них участие, выдать им кредит, докапитализировать – и заработать на выполнении нацпроектов, получая дивиденды, а через участие в органах управления – проконтролировать расходы компаний, отмечает Тертычный. По акционерному соглашению ВЭБ может стать контролирующим акционером, даже если формально не будет владеть контрольным пакетом акций, считает Тертычный, по предложению ВЭБа могут назначить и гендиректора.

В марте РБК сообщил, что «Газпром» готовится купить «Стройгазмонтаж», одного из своих крупнейших подрядчиков, у Ротенберга. Информацию об этом подтверждают три человека, близких к разным сторонам этой сделки. Ротенберг не планирует уходить из инфраструктурного строительства и терять контроль над «Мостотрестом», эта тема продолжает быть для него интересной, говорит знакомый Ротенберга.