«Платон» подключается к автобусам

Власти периодически обсуждают, как еще можно использовать систему Андрей Гордеев / Ведомости

Государство готовится использовать систему «Платон» для контроля за автобусами на межрегиональных маршрутах. Проект необходимого для этого постановления правительства Министерство транспорта опубликовало на regulation.gov.ru. Пока речь идет только об эксперименте, в котором перевозчики будут участвовать добровольно и бесплатно.

Проведет эксперимент компания «Современные технологии пассажирского комплекса», она на 40% принадлежит оператору «Платона» «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) и на 60% – компании «Онэлия» Рафаэля Мухаметшина (данные СПАРК). Эксперимент пройдет в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. На него, по проекту, отведено две недели в октябре, тестироваться должны минимум пять многофункциональных бортовых устройств и одно мобильное устройство продажи и регистрации.

Государственная система «Платон» создана для взимания платы за порчу федеральных трасс с грузовиков тяжелее 12 т. Концессия досталась РТИТС без конкурса. 23,5% компании принадлежит Игорю Ротенбергу, половина – ­«РТ-инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху»).

Власти периодически обсуждают, как еще использовать систему «Платон». Осенью 2018 г. в Тверской области произошла авария, и из-за столкновения микроавтобуса и автобуса погибло 13 человек. Тогда министр транспорта Евгений Дитрих предположил, что с помощью «Платона» можно было бы контролировать безопасность межрегионального автобусного сообщения.

Главная цель нового применения «Платона» – повысить безопасность автобусных перевозок и снизить количество ДТП, передал через представителя замминистра транспорта Алексей Семенов. Сокращение количества погибших на дорогах – один из важных целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная проблема безопасности при перевозке пассажиров – нарушение правил водителями автобусов, считает около трети опрошенных (31%) ГИБДД. Сама ГИБДД выявила более 3000 нарушений режима труда и отдыха у водителей автобусов в 2018 г., свыше 100 000 нарушений правил перевозки пассажиров, 550 000 нарушений скоростного режима. 2500 водителей автобусов были в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования.

Межрегиональные перевозки на короткие расстояния – это, как правило, поездки на работу, а на большие расстояния – в основном туризм, поездки к родным, говорит замруководителя Национальной ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта Виктор Иванченко. В реестре регулярных маршрутов межрегиональных перевозок 4092 маршрута, сообщил через представителя гендиректор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных, но на этом рынке 30–40% – нелегальные предприниматели, на некоторых маршрутах – более 50%. Нелегальных перевозчиков выбирают из-за дешевизны, считают 44,5% опрошенных ГИБДД.

Серые компании не получают разрешений на перевозки, не используют нужного по закону оборудования, подрывают безопасность, а еще заставляют снижать цены легальных перевозчиков, тем самым уменьшая их доход, часть которого должна идти на поддержание автобусов в хорошем состоянии, на повышение подготовки водителей и контроль режима труда и отдыха, сетует Иванченко.

С помощью «Платона» Минтранс хочет учитывать пассажиров, транспортные средства, забронированные и проданные билеты на регулярные и заказные межрегиональные рейсы. К одному многофункциональному бортовому устройству можно подключить сразу несколько модулей – тахографов, видеорегистраторов, терминалов оплаты билетов, валидаторов, датчиков пассажиропотока, комплексов биометрического контроля и распознавания лиц, передал через представителя гендиректор РТИТС Антон Замков. Это, по его мнению, снизит затраты перевозчиков. Сколько будет стоить новое устройство и будут ли его обязаны покупать водители, он не сказал. Устройство будет российского производства, сертифицированным и оснащено криптографической защитой данных, его информация будет юридически значимой для государства и бизнеса, заверил Замков. В ходе эксперимента «Платон», Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности и Комплексная информационно-аналитическая система контроля транспортных средств будут следить за соблюдением режимов труда и отдыха водителей, скоростного режима и норм транспортной безопасности, объясняет Семенов. Интеграция обеспечит круглосуточный постоянный контроль, надеется Замков.

В предварительных испытаниях за четыре дня через рамки и автомобили контроля «Платона» проехали 250 000 автобусов.

Введение единой системы поможет вытеснить нелегальных перевозчиков с рынка, рассчитывает Семенов. Это обелит рынок, надеется и Иванченко. Обойти систему будет возможно, только если она не будет отлажена, но это не сопоставимо с тем количеством нарушений, которое есть сейчас, рассуждает Иванченко.

«Платон» уже использовался для контроля за перевозками болельщиков финала чемпионата мира по футболу 2018 г. «Меньше чем за месяц мы обеспечили контроль за 1500 автобусов из 25 стран», – с гордостью говорит Замков.

Донастроить систему «Платон» для мониторинга всех автобусов не сложно, РТИТС готова, если будет подобное предложение государства, говорил «Ведомостям» совладелец (19%) РТИТС Андрей Шипелов.

Кроме того, сейчас обсуждается использование системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами – в Московской области, где «РТ-инвест» стал крупнейшим оператором обращения с мусором, эксперимент уже идет.

Кроме того, на базе «Платона» «РТ-инвест» предлагал модернизировать систему весогабаритного контроля. А еще прежде РТИТС говорила о возможной продаже данных страховым компаниям.