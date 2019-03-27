Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: «Платон» на свалку

Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»

Она может начать отслеживать мусоровозы

Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам. Сейчас обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства. Эксперимент в Московской области доказал целесообразность использования «Платона» для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов (ТКО), подтвердил представитель Минтранса, теперь правительство рассматривает «возможность масштабирования на всю Россию». Юридические и финансовые параметры проекта, по его словам, пока прорабатываются. Они будут обсуждаться на совещании в правительстве в мае, знает чиновник аппарата правительства.

Об обязательном применении системы речи не идет, подчеркивает представитель Минтранса. Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач. Концессия на «Платон» предполагает, что его оператор – компания РТИТС будет платить государству с доходов, которые получает, используя госимущество, объяснил он. Оснащение транспортных средств системами спутниковой навигации обсуждалось на правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами, соответствующие поручения даны Минприроды и Минтрансу, сообщил представитель вице-премьера Алексея Гордеева.

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