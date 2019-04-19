Нефтяники просят из бюджета 450 млрд рублей

Механизм компенсации за поставки топлива на внутренний рынок был настроен не идеально, признало правительство в конце марта и согласилось увеличить компенсацию нефтяным компаниям Артем Геодакян / ТАСС

Нефтепереработчики получат в этом году от государства 300 млрд руб. за поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова. Произойдет это при сохранении нынешних цен на нефть и нефтепродукты, уточнил он.

В бюджете средств на компенсацию не предусмотрено, так что заплатят за это частично сами нефтяники. Часть от общей суммы компенсации нефтепереработчикам государство планирует вернуть в бюджет из сектора нефтедобычи за счет повышения налоговой нагрузки. Но одного увеличения НДПИ – за счет этого предполагается получить около 90 млрд руб. – недостаточно. Еще 210 млрд руб. нефтяникам бюджет компенсирует за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) – эти деньги просто не попадут в фонд.

Участникам рынка и Минэнерго возврат 300 млрд руб. кажется недостаточным. Предлагаемые Минэнерго изменения в механизм компенсации могут увеличить ее еще на 150 млрд руб. При нынешних ценах на нефть и нефтепродукты она может дойти до 450 млрд руб., сказал Сазанов. Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак в конце марта говорил, что правительство одобрило новый механизм компенсации, сейчас Минфин и Минэнерго пытаются договориться, как и за счет чего будут компенсированы выпадающие доходы бюджета.

Рассматривается три варианта, сказал Сазанов: взять деньги из ФНБ (против этого Минфин), еще повысить НДПИ (против Минэнерго). Третий вариант – повысить акцизы на темные нефтепродукты, но это пополнит бюджет всего на 50 млрд руб., чего недостаточно. Источники компенсации остальной части выпадающих доходов бюджета еще не определены, подчеркивал Сазанов.

По расчетам Минэнерго, при цене на нефть $70 за баррель (вчера баррель Brent стоил $71,97) на компенсацию нефтяным компаниям придется тратить по 523 млрд руб. в год. Но средняя цена на нефть с начала 2019 г. была $65,08 за баррель, а в этом сценарии компенсация нефтяникам должна составить 235 млрд руб. в год по действующей формуле и 381 млрд по доработанной, следует из презентации Минэнерго.

Прошлой весной топливо в России стремительно дорожало – с 18 марта и по конец мая цены на бензин и дизельное топливо выросли на 8–9%. Обсуждение кризиса было вынесено на уровень президента Владимира Путина, правительству пришлось ввести ручное управление ценами. В итоге Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили с 10 крупнейшими нефтяными компаниями соглашения, по которым те обязались поставлять определенное количество топлива на внутренний рынок, а также сдерживать рост цен как в рознице, так и в мелком опте.

С начала года изменилась и налоговая нагрузка. В 1,5 раза были повышены акцизы на бензин и дизтопливо и продолжен налоговый маневр – снижение экспортной пошлины на нефть и повышение НДПИ. Дополнительные доходы бюджета от налогового маневра оцениваются в 1,3–1,6 трлн руб. в течение шести лет, говорил Козак. В итоге нефть для российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) подорожала. Чтобы сдержать рост стоимости нефтепродуктов и не допустить дефицита, правительство и предоставило НПЗ компенсацию: 60% разницы между внутренней и экспортной ценами на нефтепродукты (без учета транспортных расходов и пошлин). Если же внешние цены оказываются ниже внутренних, то уже нефтяники доплачивают бюджету, что и произошло этой зимой.

Механизм компенсации за поставки топлива на внутренний рынок был настроен неидеально, признало правительство в конце марта и согласилось увеличить компенсацию нефтяным компаниям. Минфин прежде оценивал дополнительные потери бюджета в 190 млрд руб. и требовал, чтобы были найдены источники их компенсации. Договориться о них Минэнерго и Минфину пока не удается.

Даже без изменения механизма компенсация может превысить 300 млрд руб. Такой она была бы при сохранении мартовских цен, но в апреле они выросли, а потому компенсация может достигнуть уже 440 млрд руб., подсчитал консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов. Надбавка к НДПИ компенсирует бюджету 105 млрд руб. потерь, говорит он.

Компенсация в 450 млрд руб. вдвое больше суммы, которую государство экономит, не индексируя пенсии работающим пенсионерам, в 1,6 раза больше расходов федерального бюджета в 2019–2024 гг. на развитие дорожного хозяйства (280 млрд руб.). И лишь немногим больше получит бюджет от повышения с 2019 г. НДС с 18 до 20% (500 млрд руб.).