«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Для Аркадия Ротенберга мосты найдутся Станислав Красильников / ТАСС

Один из крупнейших проектов этого президентского срока Владимира Путина – мост через Волгу в районе Климовки с обходом Тольятти стоимостью 130–140 млрд руб. – может построить компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу. Об этом «Ведомостям» рассказали два чиновника Самарской области, участник правительственных совещаний, а также два человека, участвующих в проработке проекта. Проезд по мосту и дороге будет платным для автомобилистов.

Этот заказ может стать одним из крупнейших для «Мостотреста» со времен строительства Крымского моста, но его роль в проекте еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей»: скорее всего, компания получит контракт на всю стройку и как минимум построит мост. Кроме того, по их словам, «Мостотрест» может войти в проектную компанию и заработать еще и как инвестор. «Мостотрест» будет претендовать на подрядные работы, когда будет определен концессионер, подтвердил его представитель. Произойти это может в ближайшее время. Ожидается подача частной концессионной инициативы, говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это должно случиться до начала мая, знает региональный чиновник, концессионером выступит компания «Обход Тольятти».

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина. Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».