Госкапитализм в России вышел на новый уровень

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Евгений Разумный / Ведомости

«Процесс усиления роли государства в экономике перешел в иное – качественное состояние», – признала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в опубликованном проекте доклада «О состоянии конкуренции в 2018 г.». Государство уже не просто устанавливает правила, а пытается «регулировать всю хозяйственную систему страны».

Это происходит и на федеральном уровне, и в регионах, власти которых вмешиваются в бизнес и не пускают на рынки компании из других регионов. «Ситуацию во многих регионах я бы назвал экономическим феодализмом. Нет ни частного сектора, ни капиталистических отношений, а есть вассалы и князья – госаппарат, который вмешивается в частный бизнес», – говорил руководитель ФАС Игорь Артемьев в октябре прошлого года.