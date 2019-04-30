Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Новое лицо госкапитализма

Госкапитализм в России вышел на новый уровень

Государство передает ресурсы само себе, констатирует ФАС

«Процесс усиления роли государства в экономике перешел в иное – качественное состояние», – признала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в опубликованном проекте доклада «О состоянии конкуренции в 2018 г.». Государство уже не просто устанавливает правила, а пытается «регулировать всю хозяйственную систему страны».

Это происходит и на федеральном уровне, и в регионах, власти которых вмешиваются в бизнес и не пускают на рынки компании из других регионов. «Ситуацию во многих регионах я бы назвал экономическим феодализмом. Нет ни частного сектора, ни капиталистических отношений, а есть вассалы и князья – госаппарат, который вмешивается в частный бизнес», – говорил руководитель ФАС Игорь Артемьев в октябре прошлого года.

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Комментарии
brutto2017
14:46 30.04.2019
Да вы что? Не может быть! А вообще пора этого главу ФАС за неуважение власти.
40
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