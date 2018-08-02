От редакции
Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Дорога к солнцу

Когда чиновники считают расходы на мегапроекты

Если они не связаны с политическими планами первых лиц
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Спор о целесообразности скоростной автострады вдоль черноморского побережья от Джубги до Сочи, сроках ее строительства и расходах отражает особенности крупных инфраструктурных проектов в России. Экономические расчеты становятся ключевым аргументом для начала строительства или отказа от него в ситуации, когда политическая составляющая не играет решающей роли.

В среду Минтранс предложил отложить реконструкцию автодороги Джубга – Сочи из-за технических трудностей и высокой стоимости ее строительства (1,6 трлн руб., по предварительным оценкам), а также неудобств для местных жителей: придется переносить железнодорожные пути и существующую автодорогу. Такая реакция министерства позволит более детально обсудить проект и вернуться к нему в более благоприятный момент.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике