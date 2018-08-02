Когда чиновники считают расходы на мегапроекты

Если они не связаны с политическими планами первых лиц

Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Дорога к солнцу

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Спор о целесообразности скоростной автострады вдоль черноморского побережья от Джубги до Сочи, сроках ее строительства и расходах отражает особенности крупных инфраструктурных проектов в России. Экономические расчеты становятся ключевым аргументом для начала строительства или отказа от него в ситуации, когда политическая составляющая не играет решающей роли.

В среду Минтранс предложил отложить реконструкцию автодороги Джубга – Сочи из-за технических трудностей и высокой стоимости ее строительства (1,6 трлн руб., по предварительным оценкам), а также неудобств для местных жителей: придется переносить железнодорожные пути и существующую автодорогу. Такая реакция министерства позволит более детально обсудить проект и вернуться к нему в более благоприятный момент.