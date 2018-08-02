Когда чиновники считают расходы на мегапроекты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Спор о целесообразности скоростной автострады вдоль черноморского побережья от Джубги до Сочи, сроках ее строительства и расходах отражает особенности крупных инфраструктурных проектов в России. Экономические расчеты становятся ключевым аргументом для начала строительства или отказа от него в ситуации, когда политическая составляющая не играет решающей роли.
В среду Минтранс предложил отложить реконструкцию автодороги Джубга – Сочи из-за технических трудностей и высокой стоимости ее строительства (1,6 трлн руб., по предварительным оценкам), а также неудобств для местных жителей: придется переносить железнодорожные пути и существующую автодорогу. Такая реакция министерства позволит более детально обсудить проект и вернуться к нему в более благоприятный момент.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}