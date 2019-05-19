Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: Майский указ не помогает

Экономика России близка к рецессии

Рост ВВП в I квартале оказался хуже всех прогнозов

Судя по предварительным данным Росстата, экономика на грани рецессии, предупреждает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: по итогам I квартала ВВП вырос всего на 0,5% в годовом выражении – после увеличения на 2,3% за 2018 г.

Замедления ждали все, но не столь резкого: это хуже и прогноза Минэкономразвития (0,8%), и прогноза ЦБ (1–1,5%), и консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков (1,2%). Это ниже даже самого пессимистичного прогноза из всех этих аналитиков (0,8%), указывает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Для развивающейся экономики такие темпы действительно близки к рецессии, подтверждает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: для развитой это был бы слабый, но еще рост.

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