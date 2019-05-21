Антимонопольная служба придумала наказание за картели для владельцев бизнеса

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На фото – руководитель службы Игорь Артемьев Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры – такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта, его актуальность по состоянию на понедельник подтвердил представитель службы. Текст будет внесен в правительство в ближайшее время, но он еще может поменяться, сказал «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Сейчас не существует отдельной ответственности для людей, распоряжающихся более чем 50% голосов в компании, и ее руководства. ФАС предлагает считать это особым отягчающим обстоятельством, а для тех, кто просто выполняет их указания, напротив, снизить предельное наказание с шести до пяти лет лишения свободы.