Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Собственный картель

Антимонопольная служба придумала наказание за картели для владельцев бизнеса

А для себя она хочет полномочия силового ведомства

Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры – такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта, его актуальность по состоянию на понедельник подтвердил представитель службы. Текст будет внесен в правительство в ближайшее время, но он еще может поменяться, сказал «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Сейчас не существует отдельной ответственности для людей, распоряжающихся более чем 50% голосов в компании, и ее руководства. ФАС предлагает считать это особым отягчающим обстоятельством, а для тех, кто просто выполняет их указания, напротив, снизить предельное наказание с шести до пяти лет лишения свободы.

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