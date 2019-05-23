Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Население без настроения

Россияне стали острее чувствовать кризис

Более половины ждет, что он продлится как минимум еще четыре года

Количество россиян, которые почувствовали кризис на себе и верят в его затяжной характер, продолжает расти. Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%. При этом почти каждый четвертый (24%) россиянин считает, что в ближайшее пятилетие ситуация в экономике может ухудшиться.

Исследователи РАНХиГС заметили рост ощутивших кризис. Если в апреле 2018 г. об ухудшении говорили 29,6% граждан, то в апреле 2019 г. уже 33,3%. Для 47,9% ситуация не изменилась (против 53,7% в прошлом году), для 14,7% – улучшилась (против 13,9%). Собственное материальное положение оценили как ухудшившееся за последний год 27% россиян, еще 60% изменений не почувствовали.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике