Россияне стали острее чувствовать кризис

Более половины ждет, что он продлится как минимум еще четыре года

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Количество россиян, которые почувствовали кризис на себе и верят в его затяжной характер, продолжает расти Евгений Разумный / Ведомости

Количество россиян, которые почувствовали кризис на себе и верят в его затяжной характер, продолжает расти. Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%. При этом почти каждый четвертый (24%) россиянин считает, что в ближайшее пятилетие ситуация в экономике может ухудшиться.

Исследователи РАНХиГС заметили рост ощутивших кризис. Если в апреле 2018 г. об ухудшении говорили 29,6% граждан, то в апреле 2019 г. уже 33,3%. Для 47,9% ситуация не изменилась (против 53,7% в прошлом году), для 14,7% – улучшилась (против 13,9%). Собственное материальное положение оценили как ухудшившееся за последний год 27% россиян, еще 60% изменений не почувствовали.