«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду

Другие эксперты считают, что такой показатель применим скорее для бедных стран

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Продукты питания с учетом ресторанов и кафе заняли 37,7% потребительской корзины россиян Евгений Разумный / Ведомости

На продукты питания приходится 32% расходов россиян в 2019 г., показал разработанный исследовательским холдингом «Ромир» показатель Food Index. Он исследует изменение доли затрат домохозяйств на продукты питания, включая расходы на общественное питание.

Годом ранее доля трат на продовольствие была меньше – 30%, а в 2017-м – также 32%. Она колеблется от месяца к месяцу: в 2017 г. – в пределах 5 процентных пунктов (п. п.), в 2018-м – в пределах 2 п. п. Так, в марте этого года после адаптации населения к повышению НДС индекс снизился до 32%, в апреле – до 31%. Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.