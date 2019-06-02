Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Дыма без акциза не бывает

Правительство хочет взимать акциз с устройств, заменяющих сигареты

Производителей систем нагревания табака вроде IQOS нововведения могут обойти стороной

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину отнести к подакцизным товарам электронные системы доставки никотина (ЭСДН) многоразового использования и определить для них ставки акциза на 2019–2021 гг. Такое поручение было дано по итогам заседания правительства 27 мая.

ГОСТ, Налоговый кодекс и Роспотребнадзор определяют ЭСДН как устройства, в которых вместо табака используется никотиносодержащая жидкость, пары или дым которой вдыхает человек. Из крупнейших табачных компаний такие электронные испарители никотина продают в России JTI и Imperial Tobacco (устройства Logic Pro и myblu соответственно). Американский производитель вейпов Juul Labs в 2018 г. вывел на российский рынок устройство Juul. А вот в IQOS, которое предлагает в России Philip Morris International (PMI), используется не жидкость с никотином, а табак, тлеющий при нагревании. По такому же принципу работает и устройство glo, которое продает British American Tobacco (BAT). Поэтому с точки зрения действующего законодательства эти устройства не считаются системами доставки никотина.

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Комментарии
Stesh
06:04 03.06.2019
Надо облагать налогом вдохи. И не важно, некотиносодержащие или нет. Поставить на каждого датчики. Уверен, Ротенбергу понравится такая идея.
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