Путин попросил смягчить выдачу авансов дорожным строителям

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Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин вступился за строителей дорог. Сейчас дорожники часто не имеют возможности получить аванс на исполнение контрактных обязательств живыми деньгами – их заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций, материалов, заявил он на заседании Госсовета по проблеме дорожного строительства и безопасности на дорогах (цитаты по kremlin.ru). Финансовые организации и контролеры добиваются, чтобы подрядчики сначала закупили технику, «на этой технике что-то произвели», а потом поставщики оборудования и материалов получали бы через казначейство деньги. Так надежнее, признал Путин, но, если не проявлять гибкость, стройка будет останавливаться.

Подрядчик на размер аванса еще и представляет банковскую гарантию, пожаловался Путину глава Республики Бурятии Алексей Цыденов. Он предложил предусмотреть прямое авансирование подрядчиков без блокирования средств в казначействе в пределах банковской гарантии.