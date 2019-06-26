Путин попросил смягчить выдачу авансов дорожным строителям
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Президент Владимир Путин вступился за строителей дорог. Сейчас дорожники часто не имеют возможности получить аванс на исполнение контрактных обязательств живыми деньгами – их заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций, материалов, заявил он на заседании Госсовета по проблеме дорожного строительства и безопасности на дорогах (цитаты по kremlin.ru). Финансовые организации и контролеры добиваются, чтобы подрядчики сначала закупили технику, «на этой технике что-то произвели», а потом поставщики оборудования и материалов получали бы через казначейство деньги. Так надежнее, признал Путин, но, если не проявлять гибкость, стройка будет останавливаться.
Подрядчик на размер аванса еще и представляет банковскую гарантию, пожаловался Путину глава Республики Бурятии Алексей Цыденов. Он предложил предусмотреть прямое авансирование подрядчиков без блокирования средств в казначействе в пределах банковской гарантии.
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