Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Президент велел дать деньгами

Путин попросил смягчить выдачу авансов дорожным строителям

Это может спасти отрасль от разорения, считают эксперты

Президент Владимир Путин вступился за строителей дорог. Сейчас дорожники часто не имеют возможности получить аванс на исполнение контрактных обязательств живыми деньгами – их заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций, материалов, заявил он на заседании Госсовета по проблеме дорожного строительства и безопасности на дорогах (цитаты по kremlin.ru). Финансовые организации и контролеры добиваются, чтобы подрядчики сначала закупили технику, «на этой технике что-то произвели», а потом поставщики оборудования и материалов получали бы через казначейство деньги. Так надежнее, признал Путин, но, если не проявлять гибкость, стройка будет останавливаться.

Подрядчик на размер аванса еще и представляет банковскую гарантию, пожаловался Путину глава Республики Бурятии Алексей Цыденов. Он предложил предусмотреть прямое авансирование подрядчиков без блокирования средств в казначействе в пределах банковской гарантии.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике