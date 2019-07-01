Замминистра финансов поддержал Минэкономразвития в споре с Центробанком

Евгений Разумный / Ведомости

Власти продолжают спор, что делать с растущим рынком потребительского кредитования, – в понедельник к нему присоединился Минфин, поддержав Минэкономразвития в его дискуссии с ЦБ. Министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно призывал ЦБ ограничить потребительское кредитование и даже предупреждал о возможной рецессии в 2021 г. из-за его существенного роста. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласна. «Потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря», – говорила она.

Наращивать долг люди стали с 2017 г., пытаясь сохранить привычный уровень потребления, писали эксперты РАНХиГС. Задолженность россиян по необеспеченным кредитам на 1 мая 2019 г. составила 7,9 трлн руб. За год она выросла на 25,3%.

Ситуация на российском рынке необеспеченного потребительского кредитования напряженная, это становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев: «Я считаю, что Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки [пузыря] есть на рынке потребительского кредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека» (его цитирует «Интерфакс»). Рынок нужно стараться жестко ограничивать, подчеркнул Моисеев: ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, «пока сложно сказать».

Моисеев высказал прежде всего свою позицию, подчеркнул представитель Минфина в ответ на вопрос. «Ведомости» ожидают ответа на вопросы о позиции министерства.

Для охлаждения рынка розничного кредитования регулятор повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем больше кредит давит на капитал при расчете нормативов. С начала 2018 г. ЦБ трижды повышал надбавки, а в начале июня обязал банки с 1 октября при выдаче кредита человеку более чем на 10 000 руб. рассчитать его долговую нагрузку.

О рисках роста потребительского кредитования говорил и первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов: он негативно сказывается на реальных располагаемых доходах населения. В июне обеспокоенность по поводу закредитованности населения впервые выразил президент России Владимир Путин. Он призвал ЦБ обратить на это внимание, подчеркнув, что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей».

На прошлой неделе ЦБ опубликовал доклад, в котором объяснил, что потребительское кредитование восстанавливается до прежнего, докризисного, уровня. Долговая нагрузка россиян даже меньше, чем в других странах. В I квартале она составила 9% денежных доходов, что в 2–2,5 раза меньше, чем в развитых странах, и на 20–30% ниже, чем в развивающихся, писал Центробанк. Но если учитывать только тех, кто взял кредит, заемщики в среднем направляют на обслуживание долгов 43,9% доходов, признавала Набиуллина.

Меры ЦБ носят скорее упреждающий характер, так как у рынка еще есть потенциал роста и ситуация не выглядит как перегрев, говорила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Принимаемых мер достаточно, уверен ЦБ: в краткосрочной перспективе темпы роста кредитования сократятся. По итогам года темпы прироста будут ниже, соглашается управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: благодаря усилиям регулятора потребительское кредитование действительно замедляется. Уже принятых и анонсированных мер пока достаточно, чтобы ограничить риски, считает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков.