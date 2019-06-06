Экономика

Новости

Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики

Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме. «Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы “пузыря” потребительского кредитования», – сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% своего ежемесячного дохода. «Это очень тяжелая ситуация», – сказал министр. «Последние 12 месяцев на сегодняшнюю дату у нас прирост портфеля 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченным потребительским кредитом. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», – заявил Орешкин.

С ним не согласилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, ЦБ его пытается охладить. Но темп роста потребкредитования не выше, чем ипотечного. Поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны, отметила она.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни», – заявила Набиуллина. По ее словам, необходимо думать о том, как увеличить темпы роста доходов и решить проблемы рынка труда. «Тогда им не нужно будет для поддержания уровня жизни брать кредиты», – заключила Набиуллина.