Власти хотят ужесточить правила получения электронных подписей для бизнеса

Изменить правила выдачи квалифицированных электронных подписей власти хотят давно, слишком много допускают нарушений Максим Стулов / Ведомости

В четверг, 18 июля, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять 23 июля в первом чтении поправки в закон «Об электронной подписи». Они существенно ужесточат для юридических лиц правила получения электронных подписей, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Анатолий Аксаков.

Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр (УЦ) Федеральной налоговой службы (ФНС), а кредитным организациям – УЦ Банка России, говорится в поправках.

Законопроект ужесточает требования к коммерческим УЦ: они должны иметь капитал не менее 1 млрд руб. или не менее 500 млн руб., но тогда филиалы не менее чем в трех четвертях регионов.

Зачем монополизировать

Изменить правила выдачи КЭП власти хотят давно – слишком много допускают нарушений. С начала 2018 г. по II квартал 2019 г. только ФНС зафиксировала около 43 300 случаев неправомерного использования КЭП, рассказывает представитель ФНС. Самое распространенное нарушение: КЭП выдается по фиктивным документам, используется для регистрации юрлиц и ИП. Бывает и такое, продолжает он, что организация сдает налоговые декларации, а когда приходит проверка и находит махинации, отрицает, что подписывала и сдавала подобную отчетность.

ФНС оценила ущерб: с начала 2018 г. по I квартал 2019 г. выявлены 3674 декларации с использованием КЭП, полученные на третьих лиц без их ведома или по поддельным документам, фиктивный оборот по ним – 88 млрд руб.

Ограничить выдачу несколькими УЦ нельзя – нарушения связаны с выгодой для аккредитованных УЦ или их сотрудниками, считает представитель ФНС. Если сертификаты будут выдавать госорганы, коммерческая составляющая уйдет. К тому же у службы есть дополнительные сведения для выявления фальсифицированных документов, объясняет он.

Чего боится бизнес

Ежегодно выдается около 5,5 млн КЭП, из них 95% получают юрлица, говорит советник гендиректора СКБ «Контур» (выдает электронные подписи) Анастасия Лабуцкая. Людям достаточно простой электронной подписи, компании используют КЭП: к примеру, из-за новых государственных систем маркировки, ЕГАИС. Законопроект фактически отнимет у коммерческих УЦ 95% бизнеса, а с учетом ужесточения требований для УЦ приведет к еще большей монополизации рынка, сетует она.

Централизованная система будет уязвима для неумышленных сбоев, деятельность всех юрлиц в России может быть парализована: не только приостановится документооборот, но будут сорваны торги и хозяйственная деятельность, продолжает Лабуцкая. Удобная мишень для кибератак, она может стать инструментом мошенничества, считает представитель Тинькофф-банка, не ясно, какой регулятор будет контролировать соблюдение ФНС требований к выдаче электронных подписей и как будут компенсироваться возможные убытки.

На законопроект уже жаловалось председателю правительства Дмитрию Медведеву некоммерческое партнерство ECR (объединяет X5 Retail Group, Unilever, L’Oreal, Metro Cash & Carry и еще более 70 компаний), писал РБК: его принятие может парализовать бизнес.

А еще законопроект неверно оценивает расходы, которые повлечет его принятие, считают участники рынка. Правительство дало на него положительное заключение – финансовое, что его реализация не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, говорит представитель вице-премьера Максима Акимова. Ассоциация РОСЭУ («Разработчики и операторы систем электронных услуг») считает, что, если Дума примет поправки, это приведет к увеличению расходов компаний на электронный документооборот более чем на 30 млрд руб., говорится в письме ассоциации Аксакову. Ее президент Юрий Малинин подтвердил отправку письма.

Еще 20 млрд руб. придется потратить из бюджета на доработку государственных систем электронного документооборота, подсчитали в ассоциации. Потратиться государству придется и на создание инфраструктуры УЦ в ФНС, считают в ассоциации: это потребует разовых расходов в размере 5 млрд руб. и ежегодно еще 20 млрд руб. на ее содержание.

Представитель ФНС называет оценку не соответствующей действительности, поскольку у службы уже есть сеть УЦ и опыт поддержания работы сервисов выдачи ЭП физическим лицам в личном кабинете на сайте ФНС России.

А еще бизнес боится подорожания пошлин на КЭП: сейчас средняя рыночная стоимость сертификата электронной подписи составляет 1500 руб., а предполагаемая госпошлина за получение квалифицированного сертификата будет составлять 2500 руб., рост стоимости приведет к росту затрат – розничный банк, к примеру, использует несколько тысяч сертификатов на несколько миллионов рублей в год, пишет Национальный совет финансового рынка.

Есть альтернатива

Член Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова подготовила при поддержке бизнеса альтернативный законопроект. Он также ужесточает требования к УЦ, но не вводит монополии на выдачу сертификатов, а предлагает наделить ФНС полномочиями приостанавливать сертификат. Так служба сможет эффективнее бороться с мошенниками и блокировать деятельность юрлиц – по принципу того, как ЦБ взаимодействует с банками, обязывая их блокировать счета, объясняет Лабуцкая. В предложенную участниками рынка редакцию внесены предложения по повышению качества работы УЦ и сокращение мошеннических действий с использованием электронных подписей: повышенные требования к УЦ (большой собственный капитал, большой лимит ответственности) и усиление надзора за их деятельностью (в том числе создание специального коллегиального органа, уполномоченного принимать решения об аккредитации), говорит человек, близкий к Сбербанку. Этот банк тоже выступает против поддержанного профильным комитетом Госдумы законопроекта – тот может вызвать недоверие бизнес-сообщества к технологии электронной подписи. От комментариев представитель Сбербанка отказался.

Законопроекты на 95% совпадают, поэтому было предложение отозвать второй законопроект (авторы отказались), а сейчас комитет отправил его за заключением в правительство, говорит Аксаков. Правительство просило депутатов принять законопроект об ужесточении правил выдачи электронной подписи в весеннюю сессию, поэтому, по его словам, авторам и сторонникам второго законопроекта предложили принять участие в доработке первого проекта ко второму чтению. При доработке пройдут парламентские слушания и будет создана рабочая группа, в которой примут участие представители бизнеса и экспертного сообщества, пообещал он.

Правительство поддерживает первый проект (утвержденный комитетом), основа у обоих законопроектов одинаковая, именно она прорабатывалась с бизнесом, говорит представитель Акимова. На заключение в правительство второй законопроект и не поступал, заключил он.